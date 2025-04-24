السيد عبد الملك الحوثي: العدو يستهدف شباب الأمة على المستوى الفكري والثقافي لصرف اهتماماتهم عن قضاياهم المهمة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2025 - 16:46

السيد عبد الملك الحوثي: العدو يستهدف شباب الأمة على المستوى الفكري والثقافي لصرف اهتماماتهم عن قضاياهم المهمة

منذ 16 mins 24 April، 2025
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