اعلام العدو: مقتل جندي اسرائيلي على الاقل واكثر من 7 مصابين في الهجوم الذي استهدفهم شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2025 - 16:46

اعلام العدو: مقتل جندي اسرائيلي على الاقل واكثر من 7 مصابين في الهجوم الذي استهدفهم شمال قطاع غزة

منذ 24 mins 24 April، 2025
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