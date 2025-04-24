وقع وزير المالية ياسين جابر والمدير الاقليمي في البنك الدولي جون كريستوف كاريي قرضا بقيمة 250 مليون دولار مخصصا لمعالجة ازمة الكهرباء في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2025 - 14:34

وقع وزير المالية ياسين جابر والمدير الاقليمي في البنك الدولي جون كريستوف كاريي قرضا بقيمة 250 مليون دولار مخصصا لمعالجة ازمة الكهرباء في لبنان

منذ 14 mins 24 April، 2025
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