وسائل إعلام إسرائيلية: تم إسقاط طائرة بدون طيار مجهولة كانت تحلّق فوق موكب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم وهو في طريقه لحفل بذكرى “الهولوكوست” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2025 - 23:32

وسائل إعلام إسرائيلية: تم إسقاط طائرة بدون طيار مجهولة كانت تحلّق فوق موكب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم وهو في طريقه لحفل بذكرى “الهولوكوست”

منذ 1 ساعة 23 April، 2025
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