إعلام العدو: تعرّض القوة الصهيونية التي وصلت إلى مكان الحدث لإطلاق نار قرب مستوطنة ألون موريه جنوبي نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2025 - 19:16

إعلام العدو: تعرّض القوة الصهيونية التي وصلت إلى مكان الحدث لإطلاق نار قرب مستوطنة ألون موريه جنوبي نابلس

منذ 36 mins 23 April، 2025
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