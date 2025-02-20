فلسطين اليوم: قوات الاحتلال تقتحم بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 16:50

فلسطين اليوم: قوات الاحتلال تقتحم بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة

منذ 29 mins 20 February، 2025
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