مقتل شخصين جراء هجوم بسكين في متجر في جمهورية التشيك

أفاد مسؤولون اليوم بأن”امرأتين توفيتا بعد تعرضهما لهجوم بسكين في مركز تجاري في جمهورية التشيك”، بحسب “روسيا اليوم”.

وقالت الشرطة إنها احتجزت مشتبها به طعن الضحيتين في متجر في مدينة هرادتس كرالوفه، التي تقع على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق براغ.

وأشارت الشرطة في البداية إلى أن “الضحيتين أصيبتا، إحداهما إصابة خطيرة”، لكنها أعلنت لاحقا عن وفاة الضحيتين، وهما امرأتان لم يتم الكشف عن هويتهما.

وقالت الشرطة :”إن المشتبه به، وهو مواطن تشيكي يبلغ من العمر 16 عاما، تم احتجازه بعد حوالي 10 دقائق من الهجوم على بعد كيلومتر واحد من موقع الحادث”.

وأضافت الشرطة أنها عثرت على سكين بالقرب من المكان ، مؤكدة أن “الوضع تحت السيطرة ولا يوجد خطر على العامة”.

المصدر: روسيا اليوم