غارة من مسيرة على أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 13:08

غارة من مسيرة على أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان

منذ 45 mins 19 February، 2025
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