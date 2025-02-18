الصمد زار الحريري: لبناء الدولة القوية القادرة والعادلة

زار النائب جهاد الصمد الثلاثاء الرئيس سعد الحريري حيث جرى البحث بالاوضاع العامة.

وبالمناسبة، قال الصمد “في هذه المرحلة التي يمرّ بها البلد نحن بحاجة إلى أشخاص كالرئيس الحريري لكي يصحّحوا من جديد هذه التركيبة الحاصلة نتيجة النظام الطائفي”، وتابع “أحد أضلع هذا النظام كان يعاني من إختلال في تمثيله، والشخص الوحيد القادر على إعادة إنتظام هذا الضلع، وأعني الضلع السني، هو الرئيس سعد الحريري، طبعاً ضمن ثوابتنا، فهو لا يزال الأكثر تمثيلا”.

ولفت الصمد الى ان “الحياة السياسية في لبنان بحاجة إلى أشخاص يجمعون ولا يقطعون، وهذه الصفة متوفرة بالرئيس الحريري”، واضاف “نأمل في المستقبل المقبل أن تتم إعادة بناء الحياة السياسية على أسس جديدة، من الدولة القوية القادرة والعادلة التي تكون هي ضمانة كل اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام