رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية: العالم شاهد أهالي غزة وهم يزحفون إلى بيوتهم المدمرة ويفشلون كل مخططات التهجير – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2025 - 15:36

رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية: العالم شاهد أهالي غزة وهم يزحفون إلى بيوتهم المدمرة ويفشلون كل مخططات التهجير

منذ 22 mins 18 February، 2025
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