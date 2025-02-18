المنسقة الاممية في لبنان ورئيس بعثة اليونيفل: تأخير الانسحاب “الاسرائيلي” انتهاك للقرار 1701 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2025 - 12:32

المنسقة الاممية في لبنان ورئيس بعثة اليونيفل: تأخير الانسحاب “الاسرائيلي” انتهاك للقرار 1701

منذ 12 mins 18 February، 2025
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