بلدية برج الملوك للأهالي: لعدم الدخول الى المناطق التي كانت محتلة إلا بعد تأمينها

دعت بلدية برج الملوك في جنوب لبنان”الاهالي لعدم الدخول الى المناطق التي كانت تحت الاحتلال الا بعد انتشار الجيش اللبناني وتأمين المنطقة من فريق الهندسة بالجيش بانها خالية من خطر وجود متفجرات أو ما شابه”.

وقالت البلدية في بيان لها مساء الاثنين وستكون البلدية على تواصل دائم واعطاء التعليمات التي نرجو التقيد بها حرصا على سلامة الجميع”.

يذكر ان العدو الاسرائيلي سينسحب يوم الثلاثاء 18 شباط/فبراير الجاري من القرى التي احتلها في جنوب لبنان بُعيد سريان اتفاق وقف إطلاق النار، لكن العدو أعلن الاثنين انه سيبقى في 5 مواقع ما يشكل خرقا جديدا للاتفاق وللقرار 1701.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام