النائب عمّار: لن يكون هذا الوطن موطئ لقدم أميركية “إسرائيلية” سياسية

بمناسبة الذكرى السنوية للشهداء القادة (الشيخ راغب حرب، السيد عباس الموسوي، الحاج عماد مغنية)، وتكريماً وتخليداً لدمائهم الطاهرة وإحياءً لذكراهم العطرة، أقام حزب الله مراسم تكريم للشهداء في روضة شهداء المقاومة الإسلامية في الغبيري، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمّار، ونائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي، ومسؤول منطقة بيروت في حزب الله حسين فضل الله، إلى جانب عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات البلدية والثقافية والاجتماعية، وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

افتتحت المراسم بتلاوة آيات بيّنات من القرآن الكريم، ثم أداء النشيدين الوطني اللبناني ونشيد حزب الله، تلا ذلك كلمة للنائب عمّار، الذي قال: “لا شك ولا ريب أن هذه الذكرى تمرّ في هذه الأيام وسط تحوّلات كبيرة، سواء على المستوى الدولي أم الإقليمي أم المحلي. فعلى المستوى الدولي، نحن والعالم نشهد ظهور فرعون جديد قد أبرز أنيابه السامة على الساحة الدولية والإقليمية، وصولاً إلى المحلية، ألا وهو ذاك الشيطان ‘ترامب’، الذي بغروره وعنجهيته واستكباره، يحاول أن يبلغ بذاته مبلغاً لم يستطع الشيطان نفسه بلوغه”.

ولفت النائب عمّار إلى أن هذا الفرعون الجديد لم يستفد من دروس الفراعنة الذين سبقوه، سواء في أعماق التاريخ أو من الفراعنة المعاصرين، الذين كان مصيرهم الفناء والهلاك. وأضاف: “نقول لهذا الفرعون وحلفائه في المنطقة، وللأسف لبعض حلفائه الصغار في الداخل، إن هذه المقاومة وُجدت لتبقى”.

وتابع النائب عمّار قائلاً: “لقد انتخبنا فخامة الرئيس جوزاف عون رئيساً للجمهورية، وسهّلنا تشكيل حكومة جديدة، من أجل انتظام المؤسسات الدستورية في مسارها الطبيعي، ولكي تكون أدوات الحكم والسلطة في خدمة الناس. لكن للأسف الشديد، ما حصل في اليومين الماضيين من قمع للمتظاهرين السلميين، الذين خرجوا دفاعاً عن كرامة اللبنانيين المحرومين من العودة إلى وطنهم بقرار أميركي إسرائيلي، تُ رغم هذه السلطة على الرضوخ له، يُظهر أن البداية ليست سلمية ولا مشجعة على الإطلاق”.

وختم النائب عمّار مؤكداً أن “هذا الوطن لن يكون موطئ لقدم أميركية إسرائيلية سياسية تقبض عليه من جديد، لا سيما أنه تحرّر بدماء الشهداء، ولذلك لن نسمح بأن يُدنَّس من قبل هؤلاء المستكبرين الجدد”.

وبعدها، وضع المشاركون إكليلاً من الزهر أمام ضريح الشهيد القائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية، ثم أدّت ثلّة من المجاهدين قسم العهد بحفظ دماء الشهداء، وإكمال مسيرة الجهاد والمقاومة.

المصدر: اعلام بيروت