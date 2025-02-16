صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية: الجيش “الإسرائيلي” يستعد لانسحاب كامل من لبنان خلال يومين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 16 2025 - 15:52

صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية: الجيش “الإسرائيلي” يستعد لانسحاب كامل من لبنان خلال يومين

منذ 17 mins 16 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة