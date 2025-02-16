مراسل المنار: قوات العدو تختطف مواطنا من بلدة مارون الراس في عقبة مارون خراج بنت جبيل في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2025 - 15:52

مراسل المنار: قوات العدو تختطف مواطنا من بلدة مارون الراس في عقبة مارون خراج بنت جبيل في جنوب لبنان

منذ 2 ساعة 16 February، 2025
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