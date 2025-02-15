369 أسيرًا حررتهم المقاومة في الدفعة السادسة لصفقة طوفان الأقصى

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، عن أسرى الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل، من أمام سجن عوفر المقام على أراضي بلدة بيتونيا غرب رام الله وسط الضفة الغربية باتجاه مدينة رام الله.

وأسرى الدفعة السادسة من المرحلة الأولى في الصفقة 369 أسيراً، بينهم 29 من الضفة، و7 من القدس وضواحيها، منهم 24 إبعاد، بالإضافة إلى 333 أسيراً من معتقلي غزة خلال حرب الإبادة على القطاع.

وتشمل صفقة “طوفان الأحرار” في مرحلتها الأولى بشكل كلي الإفراج عن 1737 أسيراً فلسطينياً، حيث تمتد هذه المرحلة على مدار ستة أسابيع، بواقع دفعات أسبوعية.

وانطلقت حافلة تقل الأسرى المحررين تحت إشراف الصليب الأحمر الدولي باتجاه مدينة رام الله، حيث احتشدت جموع الفلسطينيين، وبينهم عائلات الأسرى، أمام متحف محمود درويش لاستقبال أبنائهم المحررين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت 4 أسرى محررين من موقع الاستقبال إلى المستشفى لصعوبة حالتهم الصحية. وأفاد أسرى محررون بأن الاحتلال الإسرائيلي نفذ فيهم خلال الحرب أبشع أشكال التعذيب والتنكيل والتجويع.

وقبل عملية الإفراج، حولت قوات الاحتلال المنطقة القريبة من سجن “عوفر” إلى منطقة عسكرية مغلقة ومنعت تجمع ذوي المعتقلين، وأطلقت باتجاههم الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا، غرب رام الله، في إجراء متكرر دأبت على تنفيذه خلال كل مرحلة من مراحل صفقة التبادل.

واستبقت قوات الاحتلال عمليات الإفراج عن الأسرى باقتحام عدد من منازل ذويهم، حيث داهمت في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية منزل الأسير المحرر عبد الرحمن مقداد، وهددت ذويه بعدم تنظيم مراسم استقبال له. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت أيضاً منزل المعتقل موسى نواورة “الدوري”.

وفي وقت سابق اليوم، أطلقت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، 3 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وسلمت كتائب “القسام” و”سرايا القدس” 3 أسرى إسرائيليين، بينهم اثنان يحملان الجنسيتين الأمريكية والروسية، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وبدأت مراسم التسليم بوصول مركبة إسرائيلية سوداء تقل الأسرى الإسرائيليين الثلاثة إلى موقع التسليم، كانت كتائب القسام استولت عليها يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقبل بدء عملية التسليم، وقع ممثل القسام وأحد طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر محضر تسليم الأسرى، بعد تدقيق الأخير للأسماء.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

المصدر: مواقع