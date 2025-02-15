اعلام العدو: لا يزال هناك 73 أسيرًا إسرائيليًا في غزة 36 منهم تم تعريفهم على أن ليسوا أحياء ومن المقرر الإفراج عن 14 أسيرًا في الأسابيع المقبلة ضمن المرحلة الأولى – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2025 - 12:12

اعلام العدو: لا يزال هناك 73 أسيرًا إسرائيليًا في غزة 36 منهم تم تعريفهم على أن ليسوا أحياء ومن المقرر الإفراج عن 14 أسيرًا في الأسابيع المقبلة ضمن المرحلة الأولى

منذ 31 mins 15 February، 2025
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