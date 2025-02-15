اعلام العدو: جميع الأسرى الثلاثة أصبحوا الآن في أيدي الصليب الأحمرحوالي 25 دقيقة بالسيارة إلى مجمع قوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 15 2025 - 12:12

اعلام العدو: جميع الأسرى الثلاثة أصبحوا الآن في أيدي الصليب الأحمرحوالي 25 دقيقة بالسيارة إلى مجمع قوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع قطاع غزة

منذ 1 ساعة 15 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة