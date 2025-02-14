اليونيفيل: الهجمات على قواتنا تشكل انتهاكا للقانون الدولي ونطالب السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق

أعلنت قيادة قوات “اليونيفيل” في بيان لها الجمعة أن “موكبها الذي كان يقل قوات حفظ السلام إلى مطار بيروت هذا المساء تعرض لهجوم عنيف وأُضرمت النيران في إحدى المركبات”، وتابعت “كما أصيب نائب قائد قوات اليونيفيل المنتهية ولايته والذي كان عائداً إلى وطنه بعد انتهاء مهمته”.

وأضافت اليونيفيل “لقد صدمنا من هذا الهجوم الفظيع على قوات حفظ السلام التي كانت تعمل على استعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان خلال وقت عصيب”، وتابعت ان “الهجمات على قوات حفظ السلام تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب ونحن نطالب السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق كامل وفوري وتقديم جميع الجناة إلى العدالة”.

وقالت اليونيفيل “يواصل جنود حفظ السلام العمل على استعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان وفقاً لولايتنا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701”.

يذكر انه تم إحراق سيارة لقوات اليونيفيل على طريق مطار بيروت الدولي، وذلك جراء الاحتجاج الذي نفذته بعض العناصر غير المنضبطة التي تشير المعلومات انها تنفذ مخطط مشبوه.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام