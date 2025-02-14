بلدية كفردبيان حددت إرشادات لزوار مراكز التزلج – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2025 - 16:44

بلدية كفردبيان حددت إرشادات لزوار مراكز التزلج

منذ 1 ساعة 14 February، 2025
كفرذبيان
لبنان

أصدرت بلدية كفردبيان بيانا الجمعة دعت فيه رواد المنطقة للسياحة والتزلج إلى التقيد بسلسلة من الإرشادات حفاظا على السلامة العامة وتفادي الزحمة.

وعدد البيان الارشادات وهي على الشكل التالي:

1- توخي الحذر أثناء القيادة: على الرغم من قيام البلدية ووزارة الأشغال العامة بجرف الثلوج ورش الملح، إلا أن درجات الحرارة المتدنية تؤدي إلى تشكل طبقات جديدة من الجليد.

2- التجهيز بالمعدات المناسبة: يمنع التوجه إلى المنطقة إلا بسيارات مجهزة بسلاسل معدنية أو ذات دفع رباعي.

3- الالتزام بتعليمات المرور: يرجى التحلي بالصبر وعدم تجاوز السيارات الأمامية، مع الالتزام الكامل بتوجيهات شرطة البلدية وقوى الأمن الداخلي لتجنب إعاقة حركة المرور والتسبب بزحمة سير.

4- عدم ركن السيارات بشكل عشوائي: يمنع ركن السيارات على جوانب الطرقات لتفادي إعاقة حركة السير.

وتمنت البلدية للجميع عطلة ممتعة وآمنة، مشددة على “أهمية الالتزام بالإرشادات لضمان سلامة الزوار وحسن سير الحركة في المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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