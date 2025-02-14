وزارة الأشغال: نتابع ملف الطائرة الإيرانية واللبنانيين الراغبين في العودة إلى لبنان

أكد المكتب الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية في بيان له الجمعة “المتابعة الحثيثة لملف الطائرة الإيرانية واللبنانيين الراغبين في العودة إلى لبنان”. واعلن ان “وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني يتابع الملف بشكل مباشر وبالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية والمغتربين وشركة طيران الشرق الأوسط، لضمان عودة اللبنانيين بسرعة وبكرامة”.

وأشار البيان إلى أنه “يمكن للراغبين في العودة استخدام أي بلد مجاور وفقًا للظروف المتاحة، دون أن يتحملوا أي تكاليف إضافية”، وأوضح أن “التنسيق يتم مباشرةً مع السفير اللبناني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستكمال الإجراءات ومعالجة أي مشكلات قد تطرأ، فيما تستمر وزارة الخارجية في اتصالاتها مع الجهات الإيرانية لتسهيل العودة الفورية”.

وشدد البيان على أن “ضمان انتظام العمل في مرافق مطار رفيق الحريري الدولي وفق أعلى المعايير الدولية هو من أولوياتها، حفاظا على استمرارية تشغيل هذا المرفق الحيوي الذي يعدّ بوابة لبنان إلى العالم”، وأكد أن “الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ الحلول المناسبة لضمان عودة خط الطيران بين لبنان وإيران إلى العمل وفق المعايير الدولية المعتمدة، وبما يحقق المصلحة الوطنية العامة والأهداف المرجوة”.

ولفت البيان الى “تقدير وزير الأشغال تفهم المواطنين اللبنانيين وصبرهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية”، مؤكدا أن “الجهود مستمرة لتأمين عودتهم بأسرع وقت ممكن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام