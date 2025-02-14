ماكرون: سيكون لأوروبا دور تضطلع به في المناقشات المتعلقة بالأمن الإقليمي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 14 2025 - 03:52

ماكرون: سيكون لأوروبا دور تضطلع به في المناقشات المتعلقة بالأمن الإقليمي

منذ 32 mins 14 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة