ماكرون: السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان بوتين مستعدا بصدق لوقف إطلاق نار دائم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2025 - 03:52

ماكرون: السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان بوتين مستعدا بصدق لوقف إطلاق نار دائم

منذ 32 mins 14 February، 2025
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