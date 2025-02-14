العدو الاسرائيلي يعتدي على لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2025 - 00:46

العدو الاسرائيلي يعتدي على لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار

منذ 1 ساعة 13 February، 2025
خرق اتفاق وقف إطلاق النار
لبنان

جدد العدو الاسرائيلي عدوانه على لبنان مساء الخميس في انتهاك فاضح لاتفاق وقف اطلاق النار تنفيذا للقرار الدولي رقم 1701.

وفي السياق، أفاد مراسل قناة المنار ان “طيران العدو الاسرائيلي شن غارة على منطقة نهر يحمر الشقيف في جنوب لبنان”.

كما شن الطيران الحربي الصهيوني 3 غارات مستهدفا المنطقة بين بلدتي ياطر وزبقين في جنوب لبنان.

وكانت القناة 14 الصهيونية قد ذكرت ان “الجيش الاسرائيلي يهاجم بواسطة المدفعية والطائرات الحربية أهدافا في لبنان”.

كما سجل مساء الخميس تحليق للطيران المسيّر الصهيوني في أجواء بيروت والجنوب.

وهذا العدوان الاسرائيلي المتجدد على لبنان يرسم علامات استفهام وتساؤلات برسم اللجنة الدولية المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار والدول الضامنة لتنفيذ الاتفاق وبالتحديد الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا.

والعدوان الصهيوني الجديد يأتي بالتزامن مع استمرار العدو بارتكاب خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في عدة قرى جنوبية، بينها عديسة واطرف رب ثلاثين والطيبة، كما القت محلقة صهيونية قنبلتين عند الأطراف بين بلدتي برعشيت وعيترون.

المصدر: موقع المنار

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