اشتداد الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال داخل حي المنشية بمخيم نور شمس في طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2025 - 23:14

اشتداد الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال داخل حي المنشية بمخيم نور شمس في طولكرم

منذ 56 mins 13 February، 2025
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