اعتصام على طريق مطار بيروت احتجاجا على عدم السماح لطائرة إيرانية بالهبوط

نفذ عشرات الاشخاص اعتصاما مساء الخميس أمام مدخل مطار بيروت الدولي، احتجاجا على عدم السماح لطائرة إيرانية على متنها مواطنين لبنانيين بالهبوط في المطار.

وقد عمد عشرات الشبان على قطع طريق المطار من خلال إشعال الإطارات، رفضا بقرار منع الطائرة من الهبوط بما يتضمنه من منع لمواطنين من العودة الى وطنهم بشكل تعسفي.

وبحسب المعلومات فقد تراجع المعتصمون من امام مدخل المطار باتجاه اوتوستراد الاسد وذلك بعد إشكال مع الجيش اللبناني، ومن ثم قام الشبان بإحراق إطارات السيارات.

وقد انتشر في وقت سابق مشاهد مصورة وأنباء ان عشرات اللبنانيين عالقون في مطار طهران بعد ان مُنعت طائرتهم من القدوم والهبوط في مطار بيروت، بقرار من السلطات اللبنانية، ما اثار موجة غصب عارمة بين اللبنانيين في مطار طهران، الأمر الذي انعكس ردة فعل على الاهالي في لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام + موقع المنار