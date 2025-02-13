قائد القوات البرية الإيرانية يعلن نشر 11 لواءً لحماية أمن الحدود

أعلن قائد القوات البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، اليوم الخميس، نشر 11 لواءً على الحدود لحماية أمن إيران، إضافة إلى بناء جدار حدودي في شرقي وجنوب شرقي البلاد.

وأكد العميد حيدري، في حديث إلى وكالة إيرنا الرسمية، تنفيذ مناورتين أمنية وهجومية متحركة في غرب البلاد وشرقها، بهدف مكافحة المجموعات الانفصالية والمثيرة لأعمال الشغب، والمجموعات المسلحة التي تسعى إلى زعزعة أمن البلاد.

وأشار إلى أن القوات البرية للجيش الإيراني تُعد قوةً للدفاع عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحماية استقلال البلاد ووحدة أراضيها، ما يستلزم امتلاكها صواريخ دقيقة، ومسيرات، ومروحيات استراتيجية، ومدفعية ثقيلة.

وأضاف: “إذا حاولت مجموعة داعش الإرهابية أو أي مجموعات مماثلة القيام بأي تحرك قرب حدود البلاد يهدد الأمن القومي لإيران، فستتدخل القوات المسلحة والقوات البرية لضربها في موقعها. هذه هي رسالة هاتين المناورتين”.

المصدر: ارنا