مياه الجنوب: فرقنا تواصل صيانة خطوط الدفع والجر والتوزيع في قضاءي صور وبنت جبيل

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان أنها قامت بصيانة خطوط الدفع والجر في قضاءي صور وبنت جبيل. وشملت الأشغال ما يلي:

– صيانة خطوط الدفع من محطة كفرا، التي تغذي بلدة كفرا، وقسم من حاريص وقسم من صربين إلى محطة بنت جبيل، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونسيف.

– كذلك، تم صيانة خط الدفع بقطر 14 إنش، الذي يغذي بدوره صربين، وبيت ليف، والقوزح، وعيتا الشعب، ورميش، بالإضافة إلى خط دفع آخر بقطر 14 إنش يغذي البلدات التي تستفيد من محطة بنت جبيل، إضافة إلى رشاف وصربين.

– إضافة إلى ذلك، تم صيانة خط دفع بقطر 10 إنش، والذي تستفيد منه رشاف، وصربين، وحداثا، وتبنين، وعيتا الجبل، والطيري، وبيت ياحون، ومحطة صف الهوا؛ حيث تستفيد منها مدينة بنت جبيل، وعين أبل، ومارون الراس، ويارون، وعيناتا، وعيترون، وكونين.

كما أعلنت المؤسسة أنه «حرصاً منها على ضمان استمرارية المحطات والآبار واستمرار التغذية بالمياه في ظل الظروف الراهنة، تواصل فرق الكشف والصيانة والإنتاج والتوزيع عملها ضمن خطة الاستجابة الطارئة لحاجات القرى والبلدات الجنوبية بعد عودة المواطنين النازحين إثر العدوان الإسرائيلي الأخير، من خلال الكشف على خطوط الدفع والجر والشبكات والخزانات المتضررة، بالإضافة إلى شبكات التوزيع والوصلات المنزلية في كافة القرى والبلدات الجنوبية».

وأشارت إلى أن «فرق المؤسسة كانت قد أنجزت إصلاح وصيانة عدة أعطال على خطوط الدفع في بلدة صديقين، وهي: خط بقطر 10 إنش فونت و6 إنش، وكذلك خط بقطر 6 إنش فونت، وخط جر بقطر 5 إنش حديد، وخط جر بقطر 4 إنش، وآخر دفع بقطر 4 إنش، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع (ACF)».

كما ذكرت المؤسسة أن «هذه الأعطال ناتجة عن تعرض شبكة البلدة وخطوط محطة صديقين للقصف الإسرائيلي، والتي تغذي بدورها بلدات صديقين، ورشكنانيه، ودير عامص، والبياض، وجبال البطم، وزبقين».

وأخيرًا، أنجزت المؤسسة صيانة الدفاشات الغاطسة في محطة رأس العين – البص، من خلال استبدال الدفاشات التي كانت تغذي محطة البص بمضخات ذات طاقة أكبر، كي تتم زيادة الكميات الموزعة من المياه مباشرة من محطة رأس العين إلى المناطق والأحياء المستفيدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام