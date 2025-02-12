وزير الخارجية الأمريكي: ترامب ملتزم بإعادة بقية المواطنين الأمريكيين المحتجزين في روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2025 - 05:44

وزير الخارجية الأمريكي: ترامب ملتزم بإعادة بقية المواطنين الأمريكيين المحتجزين في روسيا

منذ 2 ساعة 12 February، 2025
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