وزارة الصحة في غزة: العدو الإسرائيلي يتعمد عرقلة سفر الحالات المرضية عبر معبر رفح البري – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 12:48

وزارة الصحة في غزة: العدو الإسرائيلي يتعمد عرقلة سفر الحالات المرضية عبر معبر رفح البري

منذ 54 mins 11 February، 2025
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