حركة حماس: نستنكر قرار رئيس السلطة محمود عباس بإلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى والتخلي عن قضيتهم الوطنية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 12:50

حركة حماس: نستنكر قرار رئيس السلطة محمود عباس بإلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى والتخلي عن قضيتهم الوطنية

منذ 1 ساعة 11 February، 2025
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