الرئيس الإيراني: طرد الشعوب من أوطانها أمر خاطئ ومن يقصف النساء والأطفال لا يحق له التحدث عن حقوق الإنسان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 11:18

الرئيس الإيراني: طرد الشعوب من أوطانها أمر خاطئ ومن يقصف النساء والأطفال لا يحق له التحدث عن حقوق الإنسان

منذ 38 mins 11 February، 2025
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