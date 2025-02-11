رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي: ترامب محق في توضيح أننا سندعم إسرائيل بكل قوتنا إذا فشل اتفاق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 02:04

رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي: ترامب محق في توضيح أننا سندعم إسرائيل بكل قوتنا إذا فشل اتفاق غزة

منذ 32 mins 11 February، 2025
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