استعدادات لتسليم المقاومة الفلسطينية 3 أسرى صهاينة للصليب الاحمر وسط قطاع غزة في الدفعة الخامسة للتبادل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 11:00

استعدادات لتسليم المقاومة الفلسطينية 3 أسرى صهاينة للصليب الاحمر وسط قطاع غزة في الدفعة الخامسة للتبادل

منذ 21 mins 8 February، 2025
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