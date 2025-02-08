مراسل المنار: العدو الإسرائيلي يحرق عدة منازل في بلدة عديسة جنوبي لبنان والنيران تندلع بشكل كبير من المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 11:00

مراسل المنار: العدو الإسرائيلي يحرق عدة منازل في بلدة عديسة جنوبي لبنان والنيران تندلع بشكل كبير من المنطقة

منذ 36 mins 8 February، 2025
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