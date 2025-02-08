إذاعة جيش الإحتلال: المؤسسة الأمنية ستمنع أي مسيرات احتفالية بخروج الأسرى الفلسطينيين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 11:00

إذاعة جيش الإحتلال: المؤسسة الأمنية ستمنع أي مسيرات احتفالية بخروج الأسرى الفلسطينيين

منذ 40 mins 8 February، 2025
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