النائب علي فياض: الأميركيون يخونون دورهم الإشرافي المفترض على ورقة الإجراءات التنفيذية للقرار ١٧٠١، ويمارسون ضغوطات على الساحة الداخلية اللبنانية بما لا تحتمله التوازنات السياسية والاجتماعية والحقائق التمثيلية التي تعكسها الخريطة النيابية – موقع قناة المنار – لبنان
النائب علي فياض: الأميركيون يخونون دورهم الإشرافي المفترض على ورقة الإجراءات التنفيذية للقرار ١٧٠١، ويمارسون ضغوطات على الساحة الداخلية اللبنانية بما لا تحتمله التوازنات السياسية والاجتماعية والحقائق التمثيلية التي تعكسها الخريطة النيابية