مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: الرئاسة غير معنية ببعض ما صدر عن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس من بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2025 - 15:02

مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: الرئاسة غير معنية ببعض ما صدر عن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس من بعبدا

منذ 12 mins 7 February، 2025
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