وزير الحرب الأمريكي خلال لقائه نتنياهو: سنقوم بتجهيز “إسرائيل” بالذخيرة التي لم تمنح لها سابقا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 23:02

وزير الحرب الأمريكي خلال لقائه نتنياهو: سنقوم بتجهيز “إسرائيل” بالذخيرة التي لم تمنح لها سابقا

منذ 23 mins 5 February، 2025
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