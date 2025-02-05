بن غفير للقناة 14 العبرية : سأعود إلى الحكومة إذا تم تنفيذ خطة ترامب في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 21:30

بن غفير للقناة 14 العبرية : سأعود إلى الحكومة إذا تم تنفيذ خطة ترامب في غزة

منذ 14 mins 5 February، 2025
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