فلسطين اليوم: قوة راجلة من جيش الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 17:48

فلسطين اليوم: قوة راجلة من جيش الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية

منذ 21 mins 4 February، 2025
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