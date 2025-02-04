فلسطين اليوم: 5 غارات شنها طيران الاحتلال المسير على بلدة طمون جنوب طوباس خلال ساعات اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 16:16

فلسطين اليوم: 5 غارات شنها طيران الاحتلال المسير على بلدة طمون جنوب طوباس خلال ساعات اليوم

منذ 1 ساعة 4 February، 2025
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