الوكالة الوطنية: تعمل القوات الإسرائيلية منذ الصباح الباكر على تجريف الأشجار والأراضي الزراعية وإحراق بعض المنازل في بلدة حولا من الجهة الشرقية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 13:10

الوكالة الوطنية: تعمل القوات الإسرائيلية منذ الصباح الباكر على تجريف الأشجار والأراضي الزراعية وإحراق بعض المنازل في بلدة حولا من الجهة الشرقية

منذ 43 mins 4 February، 2025
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