الوكالة الوطنية : الطيران الحربي الاسرائيلي ينفذ منذ الحادية عشرة والثلث من صباح اليوم غارات وهمية في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى علو متوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 13:10

الوكالة الوطنية : الطيران الحربي الاسرائيلي ينفذ منذ الحادية عشرة والثلث من صباح اليوم غارات وهمية في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى علو متوسط

منذ 1 ساعة 4 February، 2025
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