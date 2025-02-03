ترامب: سنوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 3 2025 - 21:48

ترامب: سنوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا

منذ 1 ساعة 3 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة