القناة ١٢ العبرية : نتنياهو يفكر في استبعاد رئيس الشاباك من فريق التفاوض الإسرائيلي في صفقة التبادل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2025 - 18:44

القناة ١٢ العبرية : نتنياهو يفكر في استبعاد رئيس الشاباك من فريق التفاوض الإسرائيلي في صفقة التبادل

منذ 15 mins 3 February، 2025
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