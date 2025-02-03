المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال الإسرائيلي يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني ويتهرب من التزاماته – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2025 - 18:44

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال الإسرائيلي يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني ويتهرب من التزاماته

منذ 1 ساعة 3 February، 2025
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