“معاريف” العبرية: اعتقلت الشرطة الإسرائيلية صاحب مكتبة في البلدة القديمة بالقدس بسبب بيعه كتب تتحدث عن السنوار والسيد حسن نصرالله وعبدالله البرغوثي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2025 - 18:44

“معاريف” العبرية: اعتقلت الشرطة الإسرائيلية صاحب مكتبة في البلدة القديمة بالقدس بسبب بيعه كتب تتحدث عن السنوار والسيد حسن نصرالله وعبدالله البرغوثي

منذ 2 ساعة 3 February، 2025
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