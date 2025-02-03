تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2025 - 00:16

تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة المحتلة

منذ 21 mins 2 February، 2025
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