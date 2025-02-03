قوات الاحتلال تقتحم قرية كفر مالك شمال شرق رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2025 - 03:20

قوات الاحتلال تقتحم قرية كفر مالك شمال شرق رام الله

منذ 42 mins 3 February، 2025
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